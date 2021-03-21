CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın işkence ettiği gazeteci Şükrü Benli A Haber'e konuştu!
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladığı görüntülerini çektiği için kaçırılan ve işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli, insanlık dışı işkencenin ayrıntılarını A Haber'e anlattı. Kendisine 3 saat boyunca işkence yapıldığını belirten Benli cinsel organına elektrik verildiğini ve tacize uğradığını da sözlerine ekledi. İşte Şükrü Benli'ye yapılan işkencenin detayları...
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi görüntülerini çektiği için kaçırılıp işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
3 SAATLİK İŞKENCE YAPILDI
Kendisini "abi" diyen kişilerin kaçırdığını söyleyen Benli, kendisine 3 saatlik bir işkence yapıldığını ve çıplak bir vaziyette bırakıldığını sözlerine ekledi.
CİNSEL ORGANINA ELEKTRİK VERİLDİ
Cinsel organına elektrik verildiğini ve taciz edildiğini söyleyen Benli, kendisine kadın elbisesi giydirilip dans etmesinin istendiğini de ifade etti.
SÜREKLİ ÖZÜR DİLEMEM İSTENDİ
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan sürekli olarak özür dilemesinin talep edildiğini söyleyen Benli, bir daha yazı yazmaması konusunda da tehdit edildiğini söyledi.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Ölüm tehdidi aldığını da belirten Benli, işkence gecesi sonrası Türkiye'de şikayetlerde bulunduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Şükrü Benli bu kişilerin ceza almasını istediğini ifade etti.
"BAŞIMA BİR İŞ GELİRSE..."
Kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü söyleyen Benli, Bulgaristan'da yüzde yüz olmasa da koruma altında olduğunu söyledi. A Haber ekranlarından seslenen Benli " Başıma herhangi bir olay gelirse Edirne Belediye Başkanı ve bu işkenceyi yapan kişilerdir" ifadelerini kullandı.
CHP ÜYESİYMİŞ
Geçmiş yıllarda CHP üyesi olduğunu ve parti tarafından ihraç edildiğini söyleyen Benli, yazdıklarını sözde demokrat kişilerin hazmedemediklerini söyledi.
50 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
AKIL almaz işkencelere maruz kalan Şükrü Benli'nin şikâyeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta olmak üzere toplam 6 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı ve azmettirme" suçlamalarından 50 yıla varan hapis istemiyle 2019 yılında iddianame hazırlandı. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan M.T. firari olarak yargılanırken, O.K. , Ş.G. , S.A ve S.Y. 21 ay tutuklu kaldı. Recep Gürkan ise 75 bin lira karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürkan darbe gecesi yaptığı "suçu ve suçluyu övmek" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.