CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın işkence ettiği gazeteci Şükrü Benli A Haber'e konuştu!

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Ölüm tehdidi aldığını da belirten Benli, işkence gecesi sonrası Türkiye'de şikayetlerde bulunduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Şükrü Benli bu kişilerin ceza almasını istediğini ifade etti.

"BAŞIMA BİR İŞ GELİRSE..."

Kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü söyleyen Benli, Bulgaristan'da yüzde yüz olmasa da koruma altında olduğunu söyledi. A Haber ekranlarından seslenen Benli " Başıma herhangi bir olay gelirse Edirne Belediye Başkanı ve bu işkenceyi yapan kişilerdir" ifadelerini kullandı.

CHP ÜYESİYMİŞ

Geçmiş yıllarda CHP üyesi olduğunu ve parti tarafından ihraç edildiğini söyleyen Benli, yazdıklarını sözde demokrat kişilerin hazmedemediklerini söyledi.

50 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



AKIL almaz işkencelere maruz kalan Şükrü Benli'nin şikâyeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta olmak üzere toplam 6 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı ve azmettirme" suçlamalarından 50 yıla varan hapis istemiyle 2019 yılında iddianame hazırlandı. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan M.T. firari olarak yargılanırken, O.K. , Ş.G. , S.A ve S.Y. 21 ay tutuklu kaldı. Recep Gürkan ise 75 bin lira karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürkan darbe gecesi yaptığı "suçu ve suçluyu övmek" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.