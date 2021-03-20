Baharı beklerken kış geri döndü! İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor
Türkiye martta bahar beklerken ufukta kar gözüktü. Yurt genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklığının 7-8 derece düşmesi bekleniyor, kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Yağışlı hava cuma gününden itibaren yurdu terk edecek. Detayları Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında anlattı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan'ın açıklamalarından satır başları:
"Atmosferde iki önemli durum yaşanıyor. Biri soğuk havanın girişimi diğeri de toz taşınımı. Salı gece itibariyle çok soğuk bir havanını girişini ve belirli bölgelerde kar yağışı bekliyoruz.
Su baskınları ve seller olabilir. Marmara'da 70-80 kiloya varacak yağışlar olabilir.
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Çarşamba geceden itibaren kuzeydoğudan ülkemizi terk edecek. Yağışlı sistem terk edecek ancak soğuk hava etkisini sürdürecek.
Ülkemize Afrika'dan gelecek bir toz taşınımı bekleniyor. Pazar günü Antalya'da bu durumu görebiliriz. Mersin'den sonra da Ege'ye doğru yayılmasını bekliyoruz. Pazar akşam yine Çanakkale ve Marmara'da görülebilir."