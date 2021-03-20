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Baharı beklerken kış geri döndü! İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor

martta bahar beklerken ufukta kar gözüktü. genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklığının 7-8 derece düşmesi bekleniyor, kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. ’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Yağışlı hava cuma gününden itibaren yurdu terk edecek. Detayları Meteoroloji Uzmanı canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan'ın açıklamalarından satır başları:

"Atmosferde iki önemli durum yaşanıyor. Biri soğuk havanın girişimi diğeri de toz taşınımı. Salı gece itibariyle çok soğuk bir havanını girişini ve belirli bölgelerde kar yağışı bekliyoruz.

Çarşamba günü kar limitlerine giriyoruz bazı bölgelerde. 'da özellikle çarşamba gece kar olma ihtimali var. , , 'nde ve civarlarında yağışın çok kuvvetli olmasını bekliyoruz.

Su baskınları ve seller olabilir. Marmara'da 70-80 kiloya varacak yağışlar olabilir.

Çarşamba geceden itibaren kuzeydoğudan ülkemizi terk edecek. Yağışlı sistem terk edecek ancak soğuk hava etkisini sürdürecek.

Ülkemize 'dan gelecek bir toz taşınımı bekleniyor. Pazar günü 'da bu durumu görebiliriz. 'den sonra da Ege'ye doğru yayılmasını bekliyoruz. Pazar akşam yine Çanakkale ve Marmara'da görülebilir."

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