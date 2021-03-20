Baharı beklerken kış geri döndü! İstanbul’da perşembe günü kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan'ın açıklamalarından satır başları:

"Atmosferde iki önemli durum yaşanıyor. Biri soğuk havanın girişimi diğeri de toz taşınımı. Salı gece itibariyle çok soğuk bir havanını girişini ve belirli bölgelerde kar yağışı bekliyoruz.