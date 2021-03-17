Son dakika: A Haber ekibi El Bab'da! İşte füzeyle saldırı yapılan bölgede son durum
Son dakika haberi... Esad rejimi El Bab'a balistik füzeyle saldırı yaptı. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden son gelişmeleri aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Esad rejimi El Bab'a balistik füzeyle saldırı yaptı. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden son gelişmeleri aktardı.
İşte balistik füzelerle vurulan bölgeden son görüntüler...
Yangının izleri net bir şekilde görülüyor.
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Patlamanın etkisiyle ağaçlar kökünden söküldü ve tankerler kullanılamaz hale geldi.