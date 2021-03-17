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Son dakika: A Haber ekibi El Bab'da! İşte füzeyle saldırı yapılan bölgede son durum

Son dakika haberi... Esad rejimi El Bab'a balistik füzeyle saldırı yaptı. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden son gelişmeleri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: A Haber ekibi El Bab'da! İşte füzeyle saldırı yapılan bölgede son durum

Esad rejimi El Bab'a balistik füzeyle saldırı yaptı. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden son gelişmeleri aktardı.

İşte balistik füzelerle vurulan bölgeden son görüntüler...

Yangının izleri net bir şekilde görülüyor.

Patlamanın etkisiyle ağaçlar kökünden söküldü ve tankerler kullanılamaz hale geldi.

A Haber ekibi El Bab'da A HABER EKİBİ EL BAB'DA

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