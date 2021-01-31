31 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: MSB'den Suriye'nin Azez ve Bab ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarına ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, 'nin kuzeyindeki ve ilçelerinde düzenledikleri terör saldırılarına ilişkin, "Bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, 'nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG'nin, dün kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de ve 'da sivilleri hedef aldığı belirtildi.

"BU TERÖRİSTLERİN SONU..."

İnsanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristlerin 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi yaraladığı bildirilen açıklamada, "Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

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