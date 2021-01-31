Son dakika: MSB'den Suriye'nin Azez ve Bab ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarına ilişkin flaş açıklama
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenledikleri terör saldırılarına ilişkin, "Bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." ifadelerini kullandı.
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"BU TERÖRİSTLERİN SONU..."
İnsanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristlerin 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi yaraladığı bildirilen açıklamada, "Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır." değerlendirmesi yapıldı.
MSB'DEN SURİYE'NİN AZEZ VE BAB İLÇELERİNDE DÜZENLENEN TERÖR SALDIRILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: KAZDIKLARI ÇUKURA GÖMÜLECEKLER