Sanat dünyasının derviş ressamı: Vurduğum her fırça darbesi bir zikir

Çocukluğundan itibaren resim sanatına gönül verdi. Büyüyünce hem resmi işlemler hem de gündelik yaşamını kolaylaştırmak için "Karl" ismini aldı. Ekonomi eğitimini tamamladıktan sonra yıllarca bir şirketin pazarlama bölümünde çalıştı. İşi gereği ülke ülke gezdi. Gittiği yerlerde güzel sanatlar eğitimi aldı. 8 yıl önce atalarının topraklarında yaşamaya karar verdi.