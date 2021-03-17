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Sanat dünyasının derviş ressamı: Vurduğum her fırça darbesi bir zikir

Ressam , 'da doğdu ve bir gün atalarının topraklarına dönmeye karar verdi, 'ye yerleşti. Talip Kara sanat dünyasında kendini bir derviş olarak görüyor. Resim yapmayı ibadet etmeye benzeten Talip Kara "her fırça darbesi benim için bir zikir" diyor.

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Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Sanat dünyasının derviş ressamı: Vurduğum her fırça darbesi bir zikir

o modern zamanın derviş ressamı. Talip Kara, 1978 yılında 'nın başkenti 'de üç çocuklu bir Türk ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukluğundan itibaren resim sanatına gönül verdi. Büyüyünce hem resmi işlemler hem de gündelik yaşamını kolaylaştırmak için "Karl" ismini aldı. Ekonomi eğitimini tamamladıktan sonra yıllarca bir şirketin pazarlama bölümünde çalıştı. İşi gereği ülke ülke gezdi. Gittiği yerlerde güzel sanatlar eğitimi aldı. 8 yıl önce atalarının topraklarında yaşamaya karar verdi.

Mersinli çiftçi bir ailenin kızı ile yolu kesişip de evlenince kesin dönüş yapmış oldu. 5 yıllık evli çiftin büyük aşkı 'nın yaptığı minyatür eseri satın almak istemesiyle başladı.

Karl Talip Kara yağlı boya eserlerini kağıtta değil keten ve pamuk gibi kumaşlarda ortaya çıkarıyor. Sanatın bütünleştirici etkisine inanan Talip Kara, batılıların Türk - İslam sanatını yakından tanıması için emek veriyor.

Talip Kara, 'taki atölyesindeki çalışmaları ile ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanat dünyasının derviş ressamı SANAT DÜNYASININ DERVİŞ RESSAMI

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