Düşen çanak antenden saniyelerle kurtuldu
Diyarbakır Yenişehir'de 7 katlı binanın çatısından çanak anten düştü. O sarada kaldırımda yürüyen bir adam düşen demir kütlesinden saniyelerle kurtuldu. İşte A Haber ihbar hattında gelen o anların görüntüsü.
ÖZEL HABER A Haber
A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi.
7 katlı binanın çatısından çanak anten koptu. Anten o sarada kaldırımda yürüyen bir adamın yanına düştü.
Adam düşen demir kütlesinden saniyelerle kurtuldu.
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