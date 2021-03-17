17 Mart 2021, Çarşamba
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Düşen çanak antenden saniyelerle kurtuldu

Diyarbakır Yenişehir'de 7 katlı binanın çatısından çanak anten düştü. O sarada kaldırımda yürüyen bir adam düşen demir kütlesinden saniyelerle kurtuldu. İşte A Haber ihbar hattında gelen o anların görüntüsü.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Düşen çanak antenden saniyelerle kurtuldu

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi.

7 katlı binanın çatısından çanak anten koptu. Anten o sarada kaldırımda yürüyen bir adamın yanına düştü.

Adam düşen demir kütlesinden saniyelerle kurtuldu.

Ölümle burun buruna gelinen o anlar bir internet kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniyelerle kurtuldu SANİYELERLE KURTULDU

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