17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kültür Sanat Videoları Sanat dünyasının derviş ressamı: Vurduğum her fırça darbesi bir zikir

Sanat dünyasının derviş ressamı: Vurduğum her fırça darbesi bir zikir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2021 15:00
Güncelleme:17.03.2021 15:13
Ressam Karl Talip Kara, Belçika'da doğdu ve bir gün atalarının topraklarına dönmeye karar verdi, Türkiye'ye yerleşti. Talip Kara sanat dünyasında kendini bir derviş olarak görüyor. Resim yapmayı ibadet etmeye benzeten Talip Kara "her fırça darbesi benim için bir zikir" diyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sanat dünyasının derviş ressamı
Sanat dünyasının derviş ressamı
Yerli ve milli metalciler
Yerli ve milli metalciler
Yener Çevik A Haber’de
Yener Çevik A Haber’de
Başkan Erdoğan açıkladı: Nisan ayından itibaren...
Başkan Erdoğan açıkladı: Nisan ayından itibaren...
Dünyaca ünlü isim A Haber'e konuştu: Fransız medyası Siyonistlerin elinde
Dünyaca ünlü isim A Haber'e konuştu: Fransız medyası Siyonistlerin elinde
Ayşen Gruda anısına...
Ayşen Gruda anısına...
Resim Müzesi sanatseverler buluştu
"Resim Müzesi" sanatseverler buluştu
Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
"Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir"
Kybele Heykeli Türkiye'de
Kybele Heykeli Türkiye'de
Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek
Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek
Kovid-19 tedavisi gören Şener Şen’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Kovid-19 tedavisi gören Şener Şen’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Timur Selçuk hayatını kaybetti!
Timur Selçuk hayatını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster