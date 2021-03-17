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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Sanat dünyasının derviş ressamı: Vurduğum her fırça darbesi bir zikir Giriş: 17.03.2021 15:00 Güncelleme:17.03.2021 15:13 Ressam Karl Talip Kara, Belçika'da doğdu ve bir gün atalarının topraklarına dönmeye karar verdi, Türkiye'ye yerleşti. Talip Kara sanat dünyasında kendini bir derviş olarak görüyor. Resim yapmayı ibadet etmeye benzeten Talip Kara "her fırça darbesi benim için bir zikir" diyor. DİĞER