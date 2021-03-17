Sanat dünyasının derviş ressamı: Vurduğum her fırça darbesi bir zikir

Ressam Karl Talip Kara, Belçika'da doğdu ve bir gün atalarının topraklarına dönmeye karar verdi, Türkiye'ye yerleşti. Talip Kara sanat dünyasında kendini bir derviş olarak görüyor. Resim yapmayı ibadet etmeye benzeten Talip Kara "her fırça darbesi benim için bir zikir" diyor.

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