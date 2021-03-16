Yalan siyasetinin hedefi Toplum Psikoloji… Senaryo aynı figüranlar farklı
Son zamanlarda özellikle muhalefet tarafından konuşturulan sözde mağdur insanların ortaya çıkan görüntüleri, yaşananların birer senaryo olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor. Son örneğini CHP Genel Merkezi önünde görmüştük. Ama geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzer olayları da göz önünde bulundurduğumuzda, bu durumun ana muhalefet partisinde bir alışkanlık haline geldiği görülüyor.
Siyaset ciddi bir mesele. Sonuçta söz konusu devlet yönetimi. Haliyle Türkiye yani 83 milyon vatandaş. Yani konuşulanlar gibi konuşturulanlar da gerçekçi olmalı. Yoksa düşülen durum oldukça komik oluyor.
CHP'nin düştüğü durum da tam böyle bir şey. Röportajlar, mağdurlar kurgu olunca ortaya çıkan manzara da bu oluyor. Mesela Yıldızbacıoğlu geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından mağdur olarak konuşturulmuştu.
Söylemlere göre durumu kötüydü. Peki gerçeklik payı var mıydı? Süt bile alamadığını öne süren Bacıoğlu'nun masasında, sütten çok çok pahalı içkilerin olması haliyle akıllara bazı soru işaretlerini getirdi?
Gelelim aynı programda konuşan bir başka isime Leyla Doğan. Konuşmanın başında yaşananlar dikkat çekiciydi. Ve tabi yine çok geçmedi. Leyla Doğan'ın da içki masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Masada ise taze meyveler vardı. Bu görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken "meğer bunlar da kurguymuş" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Yani söylemlere göre durumu çok kötüydü ama gerçeklerin söylemlerle uyuşmadığı bir durum vardı ortada. Tabi ki kimsenin ne yiyip ne içeceğine kimse karışamaz. Herkesin kendi hayatı ve kendi kararları. Ama bu tezatlığa siyaset alet edilince işte ortaya çıkan manzara bu oluyor.