Yani söylemlere göre durumu çok kötüydü ama gerçeklerin söylemlerle uyuşmadığı bir durum vardı ortada. Tabi ki kimsenin ne yiyip ne içeceğine kimse karışamaz. Herkesin kendi hayatı ve kendi kararları. Ama bu tezatlığa siyaset alet edilince işte ortaya çıkan manzara bu oluyor.