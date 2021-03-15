CHP'DE PKK VE FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALANLAR VAR

CHP içinde çok farklı grupların bulunduğu belirten Özkan, İYİ Parti'de de aynı durumun söz konusu olduğunu ifade etti. Özkan CHP'li bazı isimlerin PKK ve FETÖ terör örgütlerine mensup olmaktan ceza evine atıldığını söyledi.

MERDİVEN ALTI ANAYASA YAPMAK KÖSTEBEKLİKTİR

Atatürk'ün partisinde Atatürk düşmanları olduğunu söyleyen Özkan, 4 siyasi partinin merdiven altında anayasa yapmasının "köstebeklik" olduğunu ifade etti. Metin Özkan ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP'nin nüksettiğini belirtti.