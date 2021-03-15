CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Gazeteci – Yazar Metin Özkan CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Özkan, CHP içindeki bazı isimlerin PKK ve FETÖ üyesi olmaktan hapse atıldığını belirtirken Atatürk'ün partisinde Atatürk düşmanlarının olduğunu ifade etti. Metin Özkan ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP'nin nüksettiğini de sözlerine ekledi.
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Gazeteci – Yazar Metin Özkan A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.
CHP'DE PKK VE FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALANLAR VAR
CHP içinde çok farklı grupların bulunduğu belirten Özkan, İYİ Parti'de de aynı durumun söz konusu olduğunu ifade etti. Özkan CHP'li bazı isimlerin PKK ve FETÖ terör örgütlerine mensup olmaktan ceza evine atıldığını söyledi.
MERDİVEN ALTI ANAYASA YAPMAK KÖSTEBEKLİKTİR
Atatürk'ün partisinde Atatürk düşmanları olduğunu söyleyen Özkan, 4 siyasi partinin merdiven altında anayasa yapmasının "köstebeklik" olduğunu ifade etti. Metin Özkan ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP'nin nüksettiğini belirtti.