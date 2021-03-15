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Haberler Özel Haber Haberleri CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler

CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler

ekranlarında yayınlanan programında konuşan Gazeteci – Yazar , ve arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Özkan, CHP içindeki bazı isimlerin PKK ve FETÖ üyesi olmaktan hapse atıldığını belirtirken 'ün partisinde Atatürk düşmanlarının olduğunu ifade etti. Metin Özkan ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP'nin nüksettiğini de sözlerine ekledi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Gazeteci – Yazar ekranlarında yayınlanan programında , ve arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP'DE PKK VE FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALANLAR VAR

CHP içinde çok farklı grupların bulunduğu belirten Özkan, İYİ Parti'de de aynı durumun söz konusu olduğunu ifade etti. Özkan CHP'li bazı isimlerin PKK ve FETÖ terör örgütlerine mensup olmaktan ceza evine atıldığını söyledi.

MERDİVEN ALTI ANAYASA YAPMAK KÖSTEBEKLİKTİR

'ün partisinde Atatürk düşmanları olduğunu söyleyen Özkan, 4 siyasi partinin merdiven altında anayasa yapmasının "köstebeklik" olduğunu ifade etti. Metin Özkan ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP'nin nüksettiğini belirtti.

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