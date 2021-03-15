Eğer bununla ilgili bir sıkıntınız varsa bir pozisyon alırsınız. Dersiniz ki; kusura bakmayın HDP'nin olduğu hiçbir yerde biz yokuz. Yani Anayasa görüşmesi bile yaptınız. Anayasa toplantısı yaptınız. Orada siz rahatsız olmadınız da ilçe başkanları… Şimdi bundan mı rahatsız oluyorsunuz. (Ekrem İmamoğlu) Kadınlar gününü kutlamış ikisinin (Pervin Buldan-Meral Akşener) bu da siyasi projenin parçası yani bunlar yumuşatma, esnetme, gevşetme ne derseniz deyin. Yaptığınız işlerden bütün bunlardan rahatsız olmayacaksınız bir tweet sizi rahatsız edecek! Bu zerre kadar samimiyeti olan açıklamalar değil. Eğer o ilçe başkanları durumu yeni anlıyorlarsa günaydın!" şeklinde konuştu.





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