AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay: HDP’nin kapatılması için şartlar oluştu

Canan Barlas ile Gündem programında HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı? sorusunu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, "Ben (HDP) kapatılabileceğini düşünüyorum. Yani HDP'nin kapatılması için gerekli bütün şartlar oluştu. Atık kapatılmaması dahil toplumda ciddi bir tepki oluşturuyor. Türkiye'de halk, bu kadar terörle iltisaklı bir yapıyı, yapılanmanın bütün unsurlarıyla, teşkilatlarıyla, faaliyetleriyle bu kadar iç içe olan bir yapıyı hoş gören bir demokrasi anlayışında değil." dedi.

HDP KAPATILIRSA NE OLUR?

Yasin Aktay, "Bu değerlendirmeler benim kişisel değerlendirmemdir. Hukuk bu konuda ne der? AK Parti'de henüz alınmış bir karar yok. Ama benim tahminin genel anlamda Türkiye'de şu anda siyasi atmosfer, demokratik bilinç artık böyle bir partiyi demokrasinin sınırları içerisine sığdırmakta ciddi anlamda zorlanıyor." şeklinde konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ VE DEMOKRATİK BİR HÜVİYETE SAHİPTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir." demişti.

"HİÇ KİMSE MİNDERDEN KAÇMAMALI"

MHP Lideri Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK'yla irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatmasının çok önemli ve bekledikleri bir gelişme olduğunu" söyledi.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİYSE HDP'NİN KAPATILMASI ACİLDİR"

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi delilli ve belgeli şekilde HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse, ki başkaca bir seçenek yoktur, HDP diye bir partiden, kapatmaya neden olan üye ve yöneticilerinden söz etmek artık mümkün olamayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır." dedi.

"Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemesi gerektiğini" dile getiren Bahçeli, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeleri TBMM'ye gelen "bölücü milletvekilleri" hakkında her siyasi partinin tutumunu derhal netleştirmesi gerektiğini vurguladı.