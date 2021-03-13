Pazartesi günü Türkiye’de yeni tablo açıklanacak! Haritada renkler değişirse ne olacak?

Ancak İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüsün yaygınlığı günlük vaka artışına ve harita renklerin olumsuza dönmesine neden olacak. Karadeniz'de vakaların yüksek olmasının sebebi buydu. Bu önceki virüse göre yüzde 70 daha fazla bulaşıcı virüs. Bundan dolayı sayılar ciddi şekilde yükseldi.