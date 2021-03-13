Pazartesi günü Türkiye’de yeni tablo açıklanacak! Haritada renkler değişirse ne olacak?
Türkiye’de kontrollü normalleşme dönemi 1 Mart itibariyle başladı. İller vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrıldı ve burada tedbirler risk durumlarına göre alındı. Ancak son günlerde vaka sayılarındaki yükseliş korkuya yol açtı. Peki mutasyonlu virüs daha hızlı mı bulaşıyor? Vaka sayıları nasıl seyredecek? Kısıtlamalar genişleyecek mi? Haritada renkler değişecek mi? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz verdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'ün açıklamaları:
"Üzülerek söylüyorum ki 15 bine yaklaşan günlük vaka sayısı ciddi şekilde korkutuyor. 3. piki yaşayabiliriz endişesi yaşanıyor. Mavi illerin yaygınlığı bizler ümit aşılıyordu.
Ancak İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüsün yaygınlığı günlük vaka artışına ve harita renklerin olumsuza dönmesine neden olacak. Karadeniz'de vakaların yüksek olmasının sebebi buydu. Bu önceki virüse göre yüzde 70 daha fazla bulaşıcı virüs. Bundan dolayı sayılar ciddi şekilde yükseldi.
Bu virüsün maalesef bir özelliği daha var. Önceden aile içinde 1 kişi 2 kişiye bulaştırırken varyant virüs nedeniyle 1 kişi 4 kişiye bulaştırıyor.
Burada en tehlikeli kısım toplu taşıma araçları, restoran ve kafedekilerin kurallara uymaması durumda bulaşmanın artmasına neden olur. Bunları görmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız da dikkat ediyor.
Haritaya bakıldığında önümüzdeki dönemde mavi illerin azalacağını sarıların turuncuya turuncularında kırmızıya döneceği sanırım göreceğiz. Özellik Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor.
Kısıtlama kararların illerdeki kurullar veriyor. Bu çok yerinde bir önlem ve o kentin özelliklerine göre alınıyor. Burada önlemler artırılabilir veya azaltılabilir.
Ben kapalı alanları riskli görüyorum. Özellikle varyantların yüksek düzeydeki bulaşıcılık özelliği dikkate alınarak kafe ve restoranlar ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmasını istiyoruz.
Vakaların azalması ve burada tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli olmuyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Bizde bu konuda başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Aşılama oldukça hızlı gidiyor. Vatandaşlarımızı biraz daha gayret etse kısa sürede rakamları aşağı çekebiliriz."