Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık
Bazı medya kuruluşlarında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten Nihat Hatipoğlu'nun ekstra ücret aldığına dair haberler çıkmıştı. Üstlendiği bu görevler için para almadığını söyleyen Hatipoğlu, algının asıl sebebinin Üniversitenin adından dolayı yapıldığını belirtti.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan asılsız iddialara yanıt verdi.
VEKALETEN BU GÖREVLERİ ALDIK
Tabi üzüntüyle bunları müşayede ediyoruz. 2 sene önce İslam Bilimleri Üniversitesi kuruldu ben de rektör oldum. Ben daha yeni kurulmuşum. Personel yok akademik kadro yok. Senato olması lazım. O yüzden ben üniversitede profesör olmadığı için 4 fakültenin dekanlığını aldım. Diğer iki arkadaşıma da ikişer tane dekanlık verdik vekaleten. Bu vekaletler profesörler gelinceye kadar geçici vekaletlerdir.
MAAŞ ALMIYORUZ
Bu dekan vekaletlerinden dolayı ne ben ne arkadaşlarım bir kuruş ücret yada maaş almıyoruz. Akademi dünyasından olan herkes bunu bilir. Fakat çamur at izi kalsın algı yapmaya çalışıyorlar.
ALLAH ONLARI ISLAH ETSİN
Üniversitemizin adı çok şereflidir. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Allah onları ıslah etsin. İhsan sahibi olanlar lütfen doğru bilsinler yalan yazmasınlar ki bu tür medya gruplarına biz gerekli açıklamayı da yaptık.