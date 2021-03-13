Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık

MAAŞ ALMIYORUZ

Bu dekan vekaletlerinden dolayı ne ben ne arkadaşlarım bir kuruş ücret yada maaş almıyoruz. Akademi dünyasından olan herkes bunu bilir. Fakat çamur at izi kalsın algı yapmaya çalışıyorlar.

ALLAH ONLARI ISLAH ETSİN

Üniversitemizin adı çok şereflidir. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Allah onları ıslah etsin. İhsan sahibi olanlar lütfen doğru bilsinler yalan yazmasınlar ki bu tür medya gruplarına biz gerekli açıklamayı da yaptık.