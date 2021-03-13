14 Mart 2021, Pazar
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Haberler Özel Haber Haberleri Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık

Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık

Bazı medya kuruluşlarında Gaziantep rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten 'nun ekstra ücret aldığına dair haberler çıkmıştı. Üstlendiği bu görevler için para almadığını söyleyen Hatipoğlu, algının asıl sebebinin Üniversitenin adından dolayı yapıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Gaziantep rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten hakkında çıkan asılsız iddialara yanıt verdi.

VEKALETEN BU GÖREVLERİ ALDIK

Tabi üzüntüyle bunları müşayede ediyoruz. 2 sene önce İslam Bilimleri Üniversitesi kuruldu ben de rektör oldum. Ben daha yeni kurulmuşum. Personel yok akademik kadro yok. Senato olması lazım. O yüzden ben üniversitede profesör olmadığı için 4 fakültenin dekanlığını aldım. Diğer iki arkadaşıma da ikişer tane dekanlık verdik vekaleten. Bu vekaletler profesörler gelinceye kadar geçici vekaletlerdir.

MAAŞ ALMIYORUZ

Bu dekan vekaletlerinden dolayı ne ben ne arkadaşlarım bir kuruş ücret yada maaş almıyoruz. Akademi dünyasından olan herkes bunu bilir. Fakat çamur at izi kalsın algı yapmaya çalışıyorlar.

ALLAH ONLARI ISLAH ETSİN

Üniversitemizin adı çok şereflidir. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Allah onları ıslah etsin. İhsan sahibi olanlar lütfen doğru bilsinler yalan yazmasınlar ki bu tür medya gruplarına biz gerekli açıklamayı da yaptık.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu o iddialara çok sert yanıt verdi PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU O İDDİALARA ÇOK SERT YANIT VERDİ

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