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PKK’nın Mavi Çarşı katliamının üzerinden 22 yıl geçti! 13 kişi şehit olmuştu

Terör örgütü PKK’nın 'de ’ya düzenlediği hain saldırının üzerinden tam 22 yıl geçti. İşte 13 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırının perde arkası…

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Tarih 13 mart 1999 saat 16.25 suları... PKK militanları -'nde yer alan 'ya saldırı düzenliyordu. Çarşının içine molotof kokteyli atan PKK'lı teröristler, kaçarken de vitrinleri ateşe veriyordu.

Molotof kokteyllerinden bazıları parfüm reyonuna atılıyor. Parlama neticesinde, bütün katları alevler sarıyordu.

Ne yazıkı ki binada yangın merdiveni bulunmuyordu. Çarşıda, alevlerin büyümesi sonucu tam bir can pazarı yaşanıyordu.

İnsanlar yangının büyümesi üzerine canlarını kurtarmak için 6 katlı binanın, en üst katına çıkmaya çalışıyordu.

Uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürülse de, 13 vatandaşımız hain saldırıda yaşamını yitiriyordu.

İşte Mavi Çarşı katliamının perde arkası İŞTE MAVİ ÇARŞI KATLİAMININ PERDE ARKASI

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