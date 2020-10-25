Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ailesine ait butik otelde içki satıldığı iddialarını yalanladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sultanahmet'te ailemize ait butik bir otel var. Bu otel açıldığı günden bu yana, buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi. Satılmadı. Servis edilmedi. Dışardan getirilmesine müsade edilmedi. Alkolsüz konseptiyle bilinen bir işletmedir. Evlenme cüzdansız müşteri alınmadı."

"BUTİK OTELDE İÇKİ VERİLDİĞİNE İLİŞKİN ALÇAKÇA, ONURSUZCA, REZİLCE SAHTE HABER YAPILDI"

"Buna rağmen dün bütün gün burada içki verildiği gibi alçakça, onursuzca, rezilce bir sahte haber yapıldı. Başka otellerden alınan görüntüler buraya ait gibi sunuldu.Bilinen bazı haber siteleri de utanmadan bu yalana ortak oldular. Yazıklar olsun. Hiç mi utanmadınız?"

"Aklınızca bira ile ilgili yazımdan intikam aldınız. Siz, (orada bira içen çocuklar da bizim evladlarımız, onları dışlamayalım) dediğim gençlerin ayaklarına toz olamazsınız. O gençlerin hiç biri bu yalan haberi üretenler gibi onursuz değil. Varsa vicdanınıza havale ediyorum."

"Varsa Rebiü'l evvel ayındayız. Hz. Peygamberin doğduğu ve vefat ettiği aydır bu ay. Çarşamba günü de, Mevlid Kandilidir. Şimdiden kutluyorum. Hz. Peygamberin ışığı kainat ömrünce ebediyen parlayacak. Doğumunla onurlandırdın ey Nebi."

KAYNAK-SABAH

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