Kovid mi grip misiniz? Kovid-19'un en belirgin belirtisi ne? Uzman isim A Haber'e anlattı

Peki Kovid 19'u grip veya nezleden nasıl ayırt ederiz?



Atakan, "Kovid 19 ateş, çok sık yorgunluk sık kuru öksürük sık solunum zorluğu sık öksürük çok şiddetli ağrı var eklem ağırıları hapşırma bazen bazen var yok arası. Burun akıntısı, tıkanıklığı yok. Gözlerde sulanma, boğaz ağırısı bazen ishal bazen olabiliyor. Solunum sıkıntısı başlıyorsa PCR yapmak lazım. Sonuç negatif olsa bile tomografi almak lazım. PCR negatif ve akciğeri tutulmuş korona hastaları görebiliyoruz. Beklememek burada can alıcı noktayı oluşturuyor.