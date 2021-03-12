"Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar" A Haber canlı yayınında sözde haritaya sert tepki

Papa'nın Irak ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerini ziyaret etmişti.

Bu ziyaret kapsamında Papa'ya hatıra pulu olarak gösterilen fotoğraf karesindeki sözde haritada aralarında Türkiye'nin illerinin de bulunması tepki çekmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığının tepkisi üzerine Erbil yönetimi pulun resmi olarak onaylanmadığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın sert tepki gösterdi.

Caşın, "Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar" dedi.

Caşın, bölgedeki din adamlarının arkasına saklanıp siyaset yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Caşın, "Biz Kürtlerle 600 sene yaşadık, bizim bir sorunumuz yok. Saddam rejimi burada katliam yaparken biz burada Peşmergelere baktık. Rahmetli (Süleyman) Demirel'e soruyor, İsrailler 'Nasıl oldu da Osmanlı 16 bin askerle bu kadar toprağı idare etti' diye Demirel ise 'Osmanlı askerinin kolunda adalet vardı' diyerek yanıt verdiğini söyledi. Caşın, sözde puldaki haritayla "Türkiye'den toprak alacağız" mesajı verilmek istendiğini belirterek Barzani yönetimine "Yürek ister Türkiye'den toprak almak, Barzani ve saz arkadaşları Ankara'ya geldiğinde de bunun hesabını sorarız' ifadeleriyle tepki gösterdi.