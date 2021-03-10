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Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi! Sıfır araç satışları arttı

Pandeminin azalması ve döviz kurundaki düşüş otomobil piyasasını olumlu yönde etkiledi. Birçok bayi yaptığı kampanyalarla sektörü hareketlendirirken sıfır araçların 'ye gelmesiyle birlikte ikinci elde fiyatların düşmesi yönünde beklenti oluştu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2021
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Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi! Sıfır araç satışları arttı

Pandemi 2020 yılında otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Üretim bantlarında sıkıntılar yaşandı. Ancak 2021 modeller banttan inince hareket başladı. Bu durum indirim beklentisi oluşturdu.

Pandemi süreci bireysel seyahat etmek isteyenleri otomobil almaya yönlendirdi.

Otomotiv acentesi sahibi , "Döviz yıla düşük başladı. Bu da yeni model araçların zamlanmasının önüne geçti.. Mesela 2021 model araçlar zamlanmalıydı ama olmadı, bu yüzden bu da doğal bir indirim tabi" dedi.

Galeri sahipleri de pandeminin etkisinin azalmaya başlaması ile satışların daha da hareketleneceği görüşünde.

Sıfır araç satışları arttı SIFIR ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

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