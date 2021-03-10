10 Mart 2021, Çarşamba
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Katliamın adı: Karacadağ! PKK 11 sivili katletmişti

90'lı yıllar ve 'da PKK'nın katliamlarıyla geçti. 27 yıl önce bugün terör örgütü PKK kendilerine boyun eğmeyen 'daki yıllarca köyü sakinlerini katliamla cezalandırdı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2021
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Katliamın adı: Karacadağ! PKK 11 sivili katletmişti

kanlı terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarından sadece biri: Karacadağ.

Tarihler 10 Mart 1994'ü gösteriyordu. PKK'lı teröristler 'ın ilçesine bağlı yıllarca köyü yoluna mayın döşedi.

Mayın bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında infilak etti. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi 40 kişi ise yaralandı.

Terör örgütü PKK kanlı katliamlar düzenleyerek kendilerine boyun eğmeyen Kürt halkını cezalandırmış korku imparatorluğu kurmaya çalışmıştı.

Tarihe şehitleri olarak geçen bu katliam hafızalardan silinmedi. O günün tanıkları katliamı hafızalarından silemedi.

Katliamın adı: Karacadağ KATLİAMIN ADI: KARACADAĞ

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