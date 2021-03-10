Katliamın adı: Karacadağ! PKK 11 sivili katletmişti
90'lı yıllar Doğu ve Güney Doğu'da PKK'nın katliamlarıyla geçti. 27 yıl önce bugün terör örgütü PKK kendilerine boyun eğmeyen Diyarbakır'daki yıllarca köyü sakinlerini katliamla cezalandırdı.
ÖZEL HABER A Haber
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarından sadece biri: Karacadağ.
Tarihler 10 Mart 1994'ü gösteriyordu. PKK'lı teröristler Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı yıllarca köyü yoluna mayın döşedi.
Mayın bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında infilak etti. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi 40 kişi ise yaralandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütü PKK kanlı katliamlar düzenleyerek kendilerine boyun eğmeyen Kürt halkını cezalandırmış korku imparatorluğu kurmaya çalışmıştı.
Tarihe Karacadağ mayın şehitleri olarak geçen bu katliam hafızalardan silinmedi. O günün tanıkları katliamı hafızalarından silemedi.