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A Haber İstanbul Adalet Sarayı'nın kozmik odasını görüntüledi

A Haber 'nın kozmik odasına girdi. 'ın canlı yayında konuğu olan Cumhuriyet Savcısı merak edilenleri soruları yanıtladı. Yapılan uyuşturucu operasyonları, ve terör operasyonunda toplanan binlerce delilin saklandığı odadan öyle şeyler çıktı ki... 'ın keskin nişancı tüfeği de emanet deposunda...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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'nın 'kozmik odası' emanet depolarında 200 bin soruşturma delili yoğun güvenlik önlemleri saklanıyor.

Emanet depolarında saklanan deliller arasında FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar, 15 bin silah, bunların içinde girişiminde ele geçirilenler, Reina saldırısında kullanılanlar, Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen keskin nişancı tüfeği, terör örgütü PKK'nın 'ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Cinayet şüphesi taşıyan intihar ve cinayet davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, "Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor." dedi.

Adalet Sarayı'nın kozmik odası olarak adlandırılan emanet deposunda organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarda bulunuyor. O silahlar arasında organize suç örgütü lideri Oktar'a ait keskin nişancı tüfeği dikkat çekti.

Toplam 19 emanet deposunun bulunduğunu ifade eden Savcı Çiçek, "Depolara manyetik şifreli kartlarla girilebiliyor. Narkotik operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddelerde bu depolarda tutuluyor. Mahkeme kararlarının ardından imha ediliyor." dedi.

FETÖ VE 15 TEMMUZ GİZLİ BELGELERİ

Yaklaşık 200 bin delilin bulunduğu kozmik oda da darbe girişiminde 'cülerin üzerinden çıkar gizli belgelerde bu depoda tutuluyor. O belgeler arasında başta F sonunda ise G seri olan1 dolarların bulunuyor.

FETÖ'cülerden elde edilen gizli belgeler ise çelik kasada tutuluyor.

2014 yılında Kuzey Irak'ta propaganda amaçlı bir TV kanalı kurmak için gerekli olan birçok malzemenin de ele geçirildiğini ifade eden Cumhuriyet Savıcısı Çiçek, ele geçirilen malzemelerin bir TV kanalı kurmak için gerekli tüm teçhizatları kapsadığını söyledi.

"24 SAAT KAMERA TAKİBİ,"
Başsavcı Çiçek, 'Adliyenin kozmik odası' olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor. Örneğin bulunduğumuz yer 15 Temmuz operasyonlarında elde edilen delillerin bulunduğu depo. Dijital materyaller, silahlar, kitaplar ve belge var. Bu deliller içinde FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar da var. Soruşturmalarda askerlerin üzerinde yakalanmış şifreli olduğu belirlenen seri numarası 'F' ile başlıyor 'G' ile bitiyor. Bunları biz yargılama sonuna kadar müsadere ediyoruz. Daha sonra Mal Müdürlüğüne gönderiyoruz, devlet değerlendiriyor. İade olanlar oluyor bazıları ama sahiplerinin çoğu gelip almıyor, çekiniyorlar."

A Haber adaletin kozmik odasını görüntüledi A HABER İSTANBUL ADALET SARAYI'NIN KOZMİK ODASINI GÖRÜNTÜLEDİ
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