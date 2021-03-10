A Haber İstanbul Adalet Sarayı'nın kozmik odasını görüntüledi

FETÖ'cülerden elde edilen gizli belgeler ise çelik kasada tutuluyor.

2014 yılında PKK terör örgütü Kuzey Irak'ta propaganda amaçlı bir TV kanalı kurmak için gerekli olan birçok malzemenin de ele geçirildiğini ifade eden Cumhuriyet Savıcısı Çiçek, ele geçirilen malzemelerin bir TV kanalı kurmak için gerekli tüm teçhizatları kapsadığını söyledi.

"24 SAAT KAMERA TAKİBİ,"

Başsavcı Çiçek, 'Adliyenin kozmik odası' olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi: