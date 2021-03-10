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Katliamın adı: Karacadağ! PKK 11 sivili katletmişti
90'lı yıllar Doğu ve Güney Doğu'da PKK'nın katliamlarıyla geçti. 27 yıl önce bugün terör örgütü PKK kendilerine boyun eğmeyen Diyarbakır'daki yıllarca köyü sakinlerini katliamla cezalandırdı.
90'lı yıllar Doğu ve Güney Doğu'da PKK'nın katliamlarıyla geçti. 27 yıl önce bugün terör örgütü PKK kendilerine boyun eğmeyen Diyarbakır'daki yıllarca köyü sakinlerini katliamla cezalandırdı.