A Haber İstanbul Adalet Sarayı'nın kozmik odasını görüntüledi

A Haber İstanbul Adalet Sarayı'nın kozmik odasına girdi. Ramazan Almaçayır'ın canlı yayında konuğu olan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek merak edilenleri soruları yanıtladı. Yapılan uyuşturucu operasyonları, FETÖ ve terör operasyonunda toplanan binlerce delilin saklandığı odadan öyle şeyler çıktı ki... Adnan Oktar'ın keskin nişancı tüfeği de emanet deposunda...

Adalet Sarayı'nın 'kozmik odası' emanet depolarında 200 bin soruşturma delili yoğun güvenlik önlemleri saklanıyor.

Emanet depolarında saklanan deliller arasında FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar, 15 bin silah, bunların içinde 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilenler, Reina saldırısında kullanılanlar, Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen keskin nişancı tüfeği, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Cinayet şüphesi taşıyan intihar ve cinayet davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, "Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor." dedi.

Adalet Sarayı'nın kozmik odası olarak adlandırılan emanet deposunda Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarda bulunuyor. O silahlar arasında organize suç örgütü lideri Oktar'a ait keskin nişancı tüfeği dikkat çekti.

Toplam 19 emanet deposunun bulunduğunu ifade eden Savcı Çiçek, "Depolara manyetik şifreli kartlarla girilebiliyor. Narkotik operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddelerde bu depolarda tutuluyor. Mahkeme kararlarının ardından imha ediliyor." dedi.

FETÖ VE 15 TEMMUZ GİZLİ BELGELERİ

Yaklaşık 200 bin delilin bulunduğu kozmik oda da 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin üzerinden çıkar gizli belgelerde bu depoda tutuluyor. O belgeler arasında başta F sonunda ise G seri olan1 dolarların bulunuyor.

FETÖ'cülerden elde edilen gizli belgeler ise çelik kasada tutuluyor.

2014 yılında PKK terör örgütü Kuzey Irak'ta propaganda amaçlı bir TV kanalı kurmak için gerekli olan birçok malzemenin de ele geçirildiğini ifade eden Cumhuriyet Savıcısı Çiçek, ele geçirilen malzemelerin bir TV kanalı kurmak için gerekli tüm teçhizatları kapsadığını söyledi.