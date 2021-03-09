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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul Adalet Sarayı'nda dikkat çeken kareler! 200 bin soruşturma delili burada İstanbul Adalet Sarayı'nda dikkat çeken kareler! 200 bin soruşturma delili burada Adalet Sarayı'nın 'kozmik odası' emanet depolarında 200 bin soruşturma delili yoğun güvenlik önlemleri saklanıyor. Emanet depolarında saklanan deliller arasında FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar, 15 bin silah, bunların içinde 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilenler, Reina saldırısında kullanılanlar, Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen keskin nişancı tüfeği, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Cinayet şüphesi taşıyan intihar ve cinayet davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, "Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor." dedi. Giriş Tarihi: 09.03.2021 14:21
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" olarak tanımlanan adli emanet depolarında Türkiye'de en önemli soruşturma ve davalarına ait yaklaşık 200 bin soruşturmanın delilleri saklanıyor. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi, terör örgütleri PKK, DHKP-C'ye yönelik operasyonları, Reina saldırısı, Adnan Oktar suç örgütü dosyası ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi önemli davaların delilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında yargılama süresince korunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR "4 BİN METRAKERELİK ALANDA 19 ODA İÇİNDE 200 BİN DELİL"
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, emanet depolarını, içerisindeki önemli delileri ve yoğun güvenlik önlemleri ile sürdürdükleri zorlu çalışma sistemlerini şöyle anlattı:
"Çağlayan Adliyesi 2011 yılında faaliyete geçti. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Beşiktaş ve Sultanahmet adliyeleri buraya taşındı. Bu adliyeler emanetleriyle birlikte buraya taşındılar. Yaklaşık 300-400 bin emanetle 2011 yılında adli emaneti devraldım. Büyük bir çalışmayla, eskiden kalma, imha edilmemiş eşyaları tasfiye ettik. Burada faaliyete geçtikten sonra da yıllık 26 bin emanet eşya gelmeye devam etti. Şu an bu depolarda 200 bin emanet var. Bu adliyede 4 bin metrekare alanı kaplayan 19 odadan oluşan emanet depolarımız var. FETÖ, 15 Temmuz darbe soruşturmaları gibi büyük soruşturmaların delilleri, hepsi ayrı ayrı depolarda muhafaza ediliyor."
"24 SAAT KAMERA TAKİBİ," Başsavcı Çiçek, 'Adliyenin kozmik odası' olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor. Örneğin bulunduğumuz yer 15 Temmuz operasyonlarında elde edilen delillerin bulunduğu depo. Dijital materyaller, silahlar, kitaplar ve belge var. Bu deliller içinde FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar da var. Soruşturmalarda askerlerin üzerinde yakalanmış şifreli olduğu belirlenen seri numarası 'F' ile başlıyor 'G' ile bitiyor. Bunları biz yargılama sonuna kadar müsadere ediyoruz. Daha sonra Mal Müdürlüğüne gönderiyoruz, devlet değerlendiriyor. İade olanlar oluyor bazıları ama sahiplerinin çoğu gelip almıyor, çekiniyorlar."