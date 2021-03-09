PKK hangi bölgeleri "sözde devlet" olarak tanımlıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 25 teröristin öldürülmesini A Haber'e değerlendirdi
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Kandil ve Hakurk'ta 25 teröristin öldürülmesine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bu seviyede 25 kişilik bir grubun etkisiz hale getirilmesinin önemine değinen Ağar, PKK'nın "sözde devlet" olarak tanıdığı sınırlarını da açıkladı. Ağar ayrıca Türkiye'nin bu bölge üzerinde ilerleyen dönemlerde operasyonlarını sürdüreceğini ifade etti.
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Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar uzun süredir Kandil'de bu kadar çok teröristin imha edilmediğini ifade etti. Bu seviyede grupsal bir dolaşımın olmasının ve bu teröristlerin öldürülmesinin bir anlamı olduğunu ifade etti.
PKK'nın Gara,Hakurk,Zap, Metina alanları ve Kandil'i hala kurtarılmış bölge ve "sözde devlet" ilan ettiğini söyleyen Ağar, Türkiye'nin bu alanlara artık daha fazla operasyonlar düzenleyeceğini ifade etti. Ağar ayrıca Türkiye'nin bölgede dönen dolapların farkında olduğunu belirtti.