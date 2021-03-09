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Haberler Özel Haber Haberleri PKK hangi bölgeleri "sözde devlet" olarak tanımlıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 25 teröristin öldürülmesini A Haber'e değerlendirdi

PKK hangi bölgeleri "sözde devlet" olarak tanımlıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 25 teröristin öldürülmesini A Haber'e değerlendirdi

Terör ve Güvenlik Uzmanı ve Hakurk'ta 25 teröristin öldürülmesine ilişkin 'e özel açıklamalarda bulundu. Bu seviyede 25 kişilik bir grubun etkisiz hale getirilmesinin önemine değinen Ağar, PKK'nın "sözde devlet" olarak tanıdığı sınırlarını da açıkladı. Ağar ayrıca 'nin bu bölge üzerinde ilerleyen dönemlerde operasyonlarını sürdüreceğini ifade etti.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Terör ve Güvenlik Uzmanı uzun süredir 'de bu kadar çok teröristin imha edilmediğini ifade etti. Bu seviyede grupsal bir dolaşımın olmasının ve bu teröristlerin öldürülmesinin bir anlamı olduğunu ifade etti.

PKK'nın ,Hakurk,, Metina alanları ve Kandil'i hala kurtarılmış bölge ve "sözde devlet" ilan ettiğini söyleyen Ağar, 'nin bu alanlara artık daha fazla operasyonlar düzenleyeceğini ifade etti. Ağar ayrıca Türkiye'nin bölgede dönen dolapların farkında olduğunu belirtti.

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