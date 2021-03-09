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Haberler Gündem Haberleri HDP'li Pervin Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki! "Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin!"

HDP'li Pervin Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki! "Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin!"

İçişleri Bakanı yaptığı sosyal medya paylaşımında Eş Genel Başkanı 'ın görüntülerini paylaşarak “Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!” ifadelerini kullandı. İşte Pervin Buldan'ın ifadeleri...

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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HDP'li Pervin Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki! Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" notunu düştü.

"SAYIN ÖCALAN'IN ARKASINDAYIZ"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada "Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız dağlarda. Bu insanlar dağlarda, Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda." ifadelerini kullanıldı.

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