HDP'li Pervin Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki! "Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin!"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görüntülerini paylaşarak “Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!” ifadelerini kullandı. İşte Pervin Buldan'ın ifadeleri...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" notunu düştü.
"Canım sağ oldukça babam,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 9, 2021
Susarsam, hakkını helâl etmesin!
Ak sütün emziren ihtiyar anam,
Susarsam, hakkını helâl etmesin!" pic.twitter.com/llIU3tjd0w
"SAYIN ÖCALAN'IN ARKASINDAYIZ"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada "Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız dağlarda. Bu insanlar dağlarda, Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda." ifadelerini kullanıldı.
HDP'Lİ İSİMLER VE PKK PAÇAVRALARI...