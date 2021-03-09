İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" notunu düştü.

"Canım sağ oldukça babam,

Susarsam, hakkını helâl etmesin!

Ak sütün emziren ihtiyar anam,

Susarsam, hakkını helâl etmesin!" pic.twitter.com/llIU3tjd0w — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 9, 2021

"SAYIN ÖCALAN'IN ARKASINDAYIZ"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada "Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız dağlarda. Bu insanlar dağlarda, Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda." ifadelerini kullanıldı.

HDP'Lİ İSİMLER VE PKK PAÇAVRALARI...