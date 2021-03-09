Erzurum'da kaynaktan çıkan su alev alev yanıyor | Peki sebebi ne?

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sosyal medyada ilgi uyandıran olayın yaşandığı Kahramanlar köyüne gitti.

Geçgel, kaynak suyunun üzerindeki köpüğün ateşle temas etmesi halinde yandığını bir süre sonra ise alevin söndüğünü ifade etti.

Olayla ilgili Azize Belediyesi tarafından inceleme başlatıldığını canlı yayında belirten Geçgel, henüz suyun üzerindeki köpüğün neden alev aldığına dair bir bilginin olmadığını söyledi.