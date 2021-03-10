A Haber Türkiye'nin en büyük Kovid-19 test laboratuvarını görüntüledi

A Haber'e konuşan Dr. Celal Kazezoğlu koronavirüs salgının İstanbul'da yoğun yaşandığı dönemlerde merkezlerindeki yapılan günlük test sayılarının 10 bini aştığını söyledi. Bugünlerde alınan tedbirler sonucunda günlük ortalama 3 bin sevilerinde test yapıldığını belirken Kazezoğlu, merkezde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını söyledi.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE KOVİD-19 TEST MERKEZİ VAR?

İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün yönettiği 14, 63 tane de yetkilendirilmiş toplam 77 Kovid-19 test merkezinin olduğunu ifade eden Kazezoğlu, yaklaşık 100 bine test sonucunun kamuya bağlı merkezlerden verildiğini ifade etti.