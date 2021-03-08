Türkiye’nin en büyü gücü KADINLAR! Başarı hikayelerini A Haber’de anlattılar
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin en büyük gücü olan kadınlar başarı hikayelerine A Haber’de anlattı. Girişimci Özge Çiner’in, voleybolcu Neslihan Demir’in, Türkiye Satranç A Milli Takım Sporcusu Kübra Öztürk Örenli’nin ve anaokulu işletmecisi Yıldız Eryılmaz’ın başarı dolu hayatlarından kesitler…
Özge Çiner genç bir kadın girişimci. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nden mezun olduktan sonra kendi serasını kurdu. 265 metrekarelik bir alanda kurduğu sera, şimdi 3 bin metrekareye ulaştı. İşte, yeşil sebze üretiminde şimdi Türkiye'nin sayılı girişimcileri arasına giren Özge Çiner'in başarı öyküsü.
Özge Çiner, "Aldığım eğitimlerde sonra kendi seramı kurdum. Topraksız tarımla yeşil yapraklı sebzeler yetiştiriyorum. Bu ürünleri marketlere veriyorum. Çok güzel sonuçlar aldım ve bu geri dönüşlerden sonra işimi büyüttüm. Burada yetişen ürünleri tüm Türkiye'nin bildiği marketlere verdim. Devletimizin gençlere ce kadın girişimcilere büyük destekleri var. Bunlardan yararlandım ve çok olumlu oldu. Birçok işi kadınlar yapabilir buna karşı ön yargılar olabilir eğer bir kadın gerçekten başarmak isterse bu ön yargıları kırabilir. Kadınlar yeter ki kendilerine inansınlar. " ifadelerini kullandı.
Türk ve dünya kadın voleybolunun en önemli isimlerinden Neslihan Demir saha içinde sayısız başarı kazanarak adını kadın voleybolunun en üst noktasına taşıdı. 'Demir Leydi' ve 'Voleybolun Messi'si lakaplarını alan Neslihan Demir, aktif olarak sporculuğu bıraktıktan sonra Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda genel menajerlik görevine gelmişti. Demir, Başarısının sırrını A Haber'e anlattı.
Neslihan Demir, "Çok fedakarlık gerektiren bir spor yapıyoruz. Sonunda çok büyük işler başarıyoruz. Ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Bana göre esas hikaye başarının sürdürülebilir olması önemli olan. Bunun için bir sistem olması gerekiyor. Biz sporcudan ziyade insan yetiştiriyoruz. Alt yapımıza çok önem veriyoruz. Sporda kadınlar çok büyük bir potansiyele sahip. Her yaptıkları işte olduğu gibi kadınlarımız spor da çok başarılı olduklarına inanıyorum. Kadın sporlarında çok çok başarılıyız. Bu cinseyet engellerini ve ayrımlarını ortadan kaldıran bir olgu." diye konuştu.
Kübra Öztürk Örenli, 8 yaşında başladığı satranç sporunda Türkiye'nin gururu oldu. Katıldığı olimpiyatlarda sayısız başarıya imza attı. İşte Kübra Öztürk Örenli'nin mücadelelerle dolu başarı öyküsü...
Kübra Öztürk Örenli, "İlkokul öğretmenimin tavsiyesiyle hobi olarak başladım. Ailemde kimse satranç bilmiyordu. Başladıktan 8 ay sonra kendimi İspanya'da bir turnuvada buldum. Orada aldığım derece beni çok mutlu etmişti. Sonra katıldığım turnuvalarda aldığım derecelerle çok mutlu oldum. Benim ailem beni bu konuda çok destekledi. Kadın büyük usta unvanını kazandım. Hem öğretmenlik hem antrenörlük hem de milli sporculuk yapıyorum. Bir kız çocuğunun nasıl kendi ayakları üzerinde durabileceğini ve nasıl bir hayat kurabileceğini gösterdim." dedi.
Yıldız Eryılmaz, 2005 yılında anaokulu işletmeciliğine kiracı olarak başladı. Ardından Halkbank Girişimci Kredi desteğiyle, mülkü satın aldı. O günden sonra da çalışmalarında hep bir adım ileriye gitti. İşte Yıldız Eryılmaz'ın başarı öyküsü...
Yıldız Eryılmaz, "2005 yılında beri anaokulu işletmeciliği yapıyorum. Çocukları çok sevdiğimi için bu sektöre giriş yaptım. Çocuklarımızın daha huzurlu daha mutlu olmaları için çalışıyorum. Bizim çalışmalarımız bu yönde devam edecek. Halkbank'ın desteğiyle buranın mülkünü alarak daha sağlam adımlarla yoluma devam ettim. Kadınların kendilerini daha özgürce ifade edebileceği, kadına şiddetin yaşanmayacağı bir dünya temenni ediyorum." şeklinde konuştu.