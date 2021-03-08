Türkiye’nin en büyü gücü KADINLAR! Başarı hikayelerini A Haber’de anlattılar

Neslihan Demir, "Çok fedakarlık gerektiren bir spor yapıyoruz. Sonunda çok büyük işler başarıyoruz. Ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Bana göre esas hikaye başarının sürdürülebilir olması önemli olan. Bunun için bir sistem olması gerekiyor. Biz sporcudan ziyade insan yetiştiriyoruz. Alt yapımıza çok önem veriyoruz. Sporda kadınlar çok büyük bir potansiyele sahip. Her yaptıkları işte olduğu gibi kadınlarımız spor da çok başarılı olduklarına inanıyorum. Kadın sporlarında çok çok başarılıyız. Bu cinseyet engellerini ve ayrımlarını ortadan kaldıran bir olgu." diye konuştu.