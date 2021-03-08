Görüntüler A Haber İhbar Hattı'na geldi! Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı

Ün, sabah geldiğinde triportörünün tabelalarının siyahla boyandığını ve aracının lastiklerinin de kesildiğini fark etti. Saldırganın görüntüsü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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