Görüntüler A Haber İhbar Hattı'na geldi! Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinden triportör ile çay satan kadın esnaf saldırıya maruz kaldı. A Haber İhbar Hattı'na gelen görüntülerde gece yarısı gelen saldırgan, triportörün üstüne boya ile çarpı işareti çizdi, aracın lastiklerini kesti.
ÖZEL HABER A Haber
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Gece yarısı kadın çaycının tezgahına saldırdı. A Haber İhbar Hattı'na gelen görüntünün adresi İzmir'in Karşıyaka ilçesi.
Triportör ile çay satan kadın esnaf Tülay Ün'ün tezgahına gece yarısı saldırı yapıldı.