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Görüntüler A Haber İhbar Hattı'na geldi! Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı

'in ilçesinden  triportör ile çay satan kadın esnaf saldırıya maruz kaldı. 'na gelen görüntülerde gece yarısı gelen saldırgan, triportörün üstüne boya ile çarpı işareti çizdi, aracın lastiklerini kesti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Görüntüler A Haber İhbar Hattı'na geldi! Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı

Gece yarısı kadın çaycının tezgahına saldırdı. 'na gelen görüntünün adresi 'in ilçesi.

Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı KADIN ÇAYCININ TEZGAHINA ÇİRKİN SALDIRI

Triportör ile çay satan kadın esnaf Tülay Ün'ün tezgahına gece yarısı saldırı yapıldı.

Ün, sabah geldiğinde triportörünün tabelalarının siyahla boyandığını ve aracının lastiklerinin de kesildiğini fark etti. Saldırganın görüntüsü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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