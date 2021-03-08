Samsun’da vahşice dövülen Emriye’nin kardeşi A Haber’e konuştu: En ağır cezayı almasını istiyoruz
Samsun’da 5 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice dövülen Emriye’nin kardeşi Rumeysa Meteoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Rumeysa Meteoğlu, “En ağır cezayı almasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Rumeysa Meteoğlu'nun A Haber'e özel yaptığı açıklamalar:
"Çocuk ablamın eski eşindeydi. Ablam çocuğu almaya gitmişti. Yani onunla görüşme bir durum söz konusu değil. Bazı yerlerde böyle haberler bunlar kesinlikle doğru değil.
Ablam eşli eşinin çocuğun yanında alkol kullandığını fark ediyor. Çocuğun yanında alkol kullanması konusunda uyarıda bulunuyor. Eski eşi de bu uyarıya tepki gösteriyor.
Buradan tartışma çıkıyor ve sonuç görüntülere olduğu duruma kadar gidiyor. Ablam hayati tehlikeyi atlattı. Yüzünde şişlikler var.
İki gözü de kapalı durumda şu anda. Yüzündeki şişliklerden dolayı bazı kırıklar tespit edilemiyor. Tedavisi devam ediyor. Bir süre hastanede kalacak.
Ablam şu an tutuklandığı için çok da rahat. Ama bunun böyle kalmasını istemiyoruz en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
Yeğenim bu durumdan çok etkilendi. İlk güne göre daha iyi ama çok akıllı bir çocuk ve durumu oyun gibi halletmeye çalışıyor kendi zihninde.
Daha 5 yaşında ve bu durumdan etkilendi. Psikolojik destek alacak. Biz her zaman onun yanında olacağız. Bu şiddet yakında olunca insan daha iyi farkına varıyor. Bu olay bir rol olmalı, insanlar bu olaya bakıp bir daha böyle bir şey yapamasın istiyorum."