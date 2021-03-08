Samsun’da vahşice dövülen Emriye’nin kardeşi A Haber’e konuştu: En ağır cezayı almasını istiyoruz

Daha 5 yaşında ve bu durumdan etkilendi. Psikolojik destek alacak. Biz her zaman onun yanında olacağız. Bu şiddet yakında olunca insan daha iyi farkına varıyor. Bu olay bir rol olmalı, insanlar bu olaya bakıp bir daha böyle bir şey yapamasın istiyorum."

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