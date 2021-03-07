21 yaşındaki genç tarafından 12. kattan atılan İlyas Demirci A Haber'e konuştu

A Haber'e olayın perde arkasını anlatan İlyas Demirci, "Tuvalete gidiyordum, bu ilk defa gördüğüm delikanlıyı gördüm hallerinden rahatsız oldum 13'ten 12'ye indi. Tuvaletin önünde karşımda. Bana vurdu düşürdü. Tuttuğu gibi beni bir kat aşağı attı." dedi.

İlyas Demirci'nin bu anlattıkları, ortaya çıkan görüntülerle çelişti.