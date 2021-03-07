SORU: ABD, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili istihbarat raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığına işaret edildi. Rapora ilişkin tüm merak edilenleri Birleşmiş Milletler yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü Agnes Callamard ile konuşacağız. Sayın callamard, ABD istihbaratının raporu bize ne anlatıyor?

CEVAP: Rapor, bize bilmediğimiz şeyler söylemiyor. Rapor, Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'yı öldüren operasyonu onayladığını teyit ediyor. Fakat verilen bilgiler açısından ele alacak olursak rapor, bize herhangi yeni bir bilgi vermiyor. Yine de, bu önemli çünkü ABD ilk kez resmi olarak, Cemal Kaşıkçı'ya yönelik operasyonda Muhammed Bin Selman'ın rolünü tanımış oldu.