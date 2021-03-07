ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporu yeni şeyler söylemiyor! Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard A Haber'e konuştu
ABD istihbaratının raporu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın emriyle öldürüldüğünü ortaya koydu. Peki bundan sonra ne olacak? Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard konuya ilişkin A Haber'e konuştu. Raporun yeni şeyler söylemediğini dile getiren Callamard, yine de raporun ABD'nin ilk kez resmi olarak Kaşıkçı cinayetinden Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutmasının önemli olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ABD tarafından yayınlanan raporu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
SORU: ABD, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili istihbarat raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığına işaret edildi. Rapora ilişkin tüm merak edilenleri Birleşmiş Milletler yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü Agnes Callamard ile konuşacağız. Sayın callamard, ABD istihbaratının raporu bize ne anlatıyor?
CEVAP: Rapor, bize bilmediğimiz şeyler söylemiyor. Rapor, Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'yı öldüren operasyonu onayladığını teyit ediyor. Fakat verilen bilgiler açısından ele alacak olursak rapor, bize herhangi yeni bir bilgi vermiyor. Yine de, bu önemli çünkü ABD ilk kez resmi olarak, Cemal Kaşıkçı'ya yönelik operasyonda Muhammed Bin Selman'ın rolünü tanımış oldu.
SORU: Raporda, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini onayladığının belirtilmesine rağmen adının açıklanan yaptırım listesinde yer almamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
CEVAP: Pek çok kişi gibi ben de fazlasıyla hayal kırıklığına uğradım. İstihbarat servisinden gelen raporu iyi karşılıyoruz ama oldukça beyaz saray'ın buna karşı herhangi bir aksiyon almaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. Bana göre, bu oldukça problematik. Birini katil olarak adlandırıyorsunuz ama sonrasında yapabileceğimiz bir şey yok diyorsunuz. Çünkü katil, diplomatik ilişkilerinizin bulunduğu bir ülkeden. Bu bana göre Biden yönetimi tarafından atılan oldukça negatif bir adım.
SORU: Sizce bu raporla birlikte Biden yönetimi Suudi Arabistan'a ne mesaj veriyor?
CEVAP: Gönderilen mesaj oldukça problemli çünkü insanların abd'nin diplomatik ilişkilerinin olduğu bir ülkeden üst düzey bir yetkili olduğu sürece cinayetten sıyrılabileceğini gösteriyor. Yani çok problemli bir mesaj. Dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin öldürülmesinin önüne geçebilecek bir mesaj değil.
SORU: Siz 2019 yılında cinayete ilişkin raporunuzu hazırlarken hangi bilgilere ulaştınız? Örneğin Kaşıkçı'nın cesetinin nerede olduğu halen bilinmiyor. Tüm bu cevapsız sorular nasıl aydınlatılacak?
CEVAP: Benim çalışmam Cemal Kaşıkçı'nın devlet tarafından desteklenen bir cinayetin kurbanı olduğunu gösterdi. Cinayet planlanmıştı. Gerçekleşmeden en az 24-36 saat önce tasarlanmıştı. Suudi Arabistan'dan 15 farklı birey dahil olmuştu. Bunların hepsi hükümetin yetkilileriydi. 14'ü istihbarat servisindendi ve bazıları Muhammed Bin Selman'a oldukça yakın isimlerdi. Operasyon Suud El-Kahtani tarafından denetlenmişti. O da, Muhammed Bin Selman'ın danışmanıydı. Bu, devlet kaynaklarını kullanmayı gerektiriyordu. Bazıları Türkiye'ye gelmek için özel jetler kullanmıştı. Yani şuna kesinlikle hiç şüphe yok ki, cemal kaşıkçı bir devlet operasyonunun ve cinayetinin kurbanı oldu. Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın naaşının nerede olduğuna ilişkin saçma ve garip bir açıklama geldi. Kalıntılarını kaybettiklerini söylediler. Bu elbette güvenebileceğimiz bir bilgi değil. Benim bakış açıma göre, Cemal Kaşıkçı'nın naaşı kasıtlı olarak kaybedildi. Cesedin bazı parçalarının konsoloslukta yakılmış olması mümkün. Tüm naaşın yakılabilmiş olacağından şüphe duyuyorum. Bu da, cesedin nerede olduğuna dair bazı sorular doğuruyor.
SORU: Biden yönetiminin açıkladığı raporda, Türk istihbaratının baştan beri ortaya koyduğu, bunun planlı bir eylem olduğuna ve en üst düzey talimatla gerçekleştirildiğine dair bulgular da yer aldı. Siz cinayetin ortaya çıkmasında Türkiye'nin gösterdiği çabaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
CEVAP: Cinayetin ardından pozitif bir etkisi oldu. İstihbarat ekibi, konsoloslukta neler olduğuna ilişkin ses kaydını getirdi. Oldukça hızlı bir şekilde, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucuna ulaştılar. Türk istihbarat servisi, Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair gerçekleri bilmemiz konusunda oldukça geniş bir rol oynadı. Türk istihbaratının rolü gerçekleri söylemek açısından çok önemliydi.