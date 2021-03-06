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Home Office hayali nasıl değişti? İş saatleri uzadı molalar kısaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2021 10:46
Güncelleme:06.03.2021 10:59
Koronavirüs pandemisi dünyayı kökünden değiştirdi. Çalışma hayatı ise bu durumdan çok etkilendi. Dijital altyapının yeterli olup olmaması bir yana başta işçilerin lehine gibi görünen evden çalışma kararı, gittikçe aleyhine döndü. Üstelik pandemi gösterdi ki, evden çalışmak da mümkündü. Bu da haliyle iş hukukunun yeniden ele alınmasını gerektirecek. Peki dünya buna ne kadar hazır?
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