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Haberler Özel Haber Haberleri Kafe ve restoranlar açıldı! TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Haber’de değerlendirdi

Kafe ve restoranlar açıldı! TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Haber’de değerlendirdi

Başkan ’ın açıklamasının ardından ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı. Dün geceden hazırlıklar yapıldı. Normalleşme dönemindeki yeni kurallar ve ayrıntıları canlı yayınına bağlanana TESK Başkanı değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in açıklamaları:

"1 Mart bizim için bir milattı. Esnaflar için çok önemli bir karar oldu. Hijyen kuralarına uymak suretiyle daha az riskle hareket edilecek. Kırmızı noktalı illerimizde kısa zamanda bu mesafeye gelir diye umut ediyoruz.

1 yıl ayakta kalmak zordu gerçekten. Yanlarında onlarca çalışan esnaf için zor bir süreç oldu. Tabi iş yerlerine destek verildi ama ülkeyi yönetenler de buraların açılmasını istiyordu.

Vatandaşın uğramadığı bir mekanda artık çöküntü başlar. Bu kararlardan sonra hemen sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Ve alınan kararlara uyum sağlayacağımızı söyledim. Bundan sonra çok dikkat edeceğiz.

Bu tedbirleri elden bırakmamak lazım çok dikkatli olmak lazım. Bizde son derece dikkatli davranıyoruz."

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