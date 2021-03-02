Kafe ve restoranlar açıldı! TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Haber’de değerlendirdi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in açıklamaları:

"1 Mart bizim için bir milattı. Esnaflar için çok önemli bir karar oldu. Hijyen kuralarına uymak suretiyle daha az riskle hareket edilecek. Kırmızı noktalı illerimizde kısa zamanda bu mesafeye gelir diye umut ediyoruz.