Son dakika: Dünya övüyor muhalefet eleştiriyor! Amaçları Türkiye'yi aşısız bırakmak mı?

İşte İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın açıklamaları:

Yayından önce bu konuyu araştırdım. Güvenilir kaynaklardan da önemli bilgiler edindim. Şu dakika itibariyle birlikte toplam aşılanan sayı Türkiye'de 8 milyon 876 bine ulaştı. Bunların 7 milyon 34 bini ilk doz aşıyı oldu. 8 milyon 481'i de 2. doz aşıyı oldu. Şimdi dünya geneline baktığımız zaman Türkiye en çok aşılamayı yapan ilk 5 ülke arasında. Yani bu gerçekten inanılmaz bir başarı. "Türkiye'ye aşı gelmiyor? Türkiye aşılamada geç kaldı, anlaşmayı yapamadı" gibi birçok söylentiden sonra "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" ya da "At binenin kılıç kuşananın" sözleri gerçek oldu. Yani dünyada ilk 5 arasında olan bir Türkiye var. Faz-3 çalışmaları halen devam ediyor onlar da devreye girdikten sonra Türkiye'nin durumu çok daha netleşecek.