Koronavirüsten boşanma salgını çıktı! Boşanmalardaki bu artışın sebebi ne?

Pandemi ile birlikte boşanmalar arttı... İnsanlarda yalnızlaşmaya neden olan koronavirüs aile bağlarını da derinden sarstı.

Evlenme yaşı her yıl artıyor. Yapılan araştırmalarda ortalama ilk evlenme yaşı, erkekler için 27,9,

kadınlar için 25 olarak kaydedildi.