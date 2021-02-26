Koronavirüsten boşanma salgını çıktı! Boşanmalardaki bu artışın sebebi ne?
Pandemi döneminde boşanmalarda salgına dönüştü. Öyle ki yapılan araştırmalara göre boşanmalar yüzde 45. Peki boşanmalardaki bu artışın sebebi ne? Detayları A Haber Muhabiri Melis Coşan aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlenme yaşı her yıl artıyor. Yapılan araştırmalarda ortalama ilk evlenme yaşı, erkekler için 27,9,
Pandemi ile birlikte boşanmalar arttı... İnsanlarda yalnızlaşmaya neden olan koronavirüs aile bağlarını da derinden sarstı.
Evlenme yaşı her yıl artıyor. Yapılan araştırmalarda ortalama ilk evlenme yaşı, erkekler için 27,9,
kadınlar için 25 olarak kaydedildi.