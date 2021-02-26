26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Arı çeşitliliği gün geçtikçe azalıyor! Peki arılar yok olursa ne olur?

Arı çeşitliliği gün geçtikçe azalıyor! Peki arılar yok olursa ne olur?

Dünya üzerindeki ekosistemin sürekliliği arılar sayesinde sağlıyor. Ancak son yıllarda yaşanan arı ölümleri dikkat çekiyor. Arı çeşitliliği de azalıyor. Peki arı nesli tükenirse ne olur? Bizde uzmanlara sorduk, çarpıcı cevaplar aldık.  muhabiri sizler için araştırdı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
ABONE OL
Arı çeşitliliği gün geçtikçe azalıyor! Peki arılar yok olursa ne olur?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimde de buyrulduğu üzere bal tam bir şifa kaynağı için.

Arı çeşitliliği gün geçtikçe azalıyor! Peki arılar yok olursa ne olur? ARILAR YOK OLURSA NE OLUR?

2 ay ömürleri olsa da arılar günde 20 bin çiçek dolaşıyor. Eğer onlar olmasaydı insanoğlu birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalırdı. Arı yoksa, önce bitkiler, ardından hayvanlar yok olurdu. Yani insanın iki temel besini ortadan kalkardı.

İnsan yaşantısınını devam etmesi için en önemli rollerden biri de arılar. Çünkü her 3 üründen biri onlar sayesinde mümkün. Ama hayatımız için bu kadar önemli olan arıların çeşitliliği azalıyor. Yani tehlike çanları çalışıyor. çünkü 'Einstein da dediği gibi eğer arılar yeryüzünde kaybolursa insanlarda yok olur '

Arıların türleri son yıllarda hızla azalıyor. Bu durum, şimdilik sadece arıcılıkla uğraşanları etkilese de ilerde insanlık için büyük bir problem oluşturabilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA