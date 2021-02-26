Arı çeşitliliği gün geçtikçe azalıyor! Peki arılar yok olursa ne olur?

İnsan yaşantısınını devam etmesi için en önemli rollerden biri de arılar. Çünkü her 3 üründen biri onlar sayesinde mümkün. Ama hayatımız için bu kadar önemli olan arıların çeşitliliği azalıyor. Yani tehlike çanları çalışıyor. çünkü 'Einstein da dediği gibi eğer arılar yeryüzünde kaybolursa insanlarda yok olur '