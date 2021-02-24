Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." demişti. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı il bazında normalleşme kriterlerine bakıldığında normalleşmenin en son başlayacağı kentlerin başında Karadeniz illeri geliyor. Uzmanlar da Karadeniz için 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' gibi tedbirler önerdi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırıldı. Vaka sayıları Karadeniz Bölgesi’nde neden arttı, nasıl önlemler alınmalı? A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz değerlendirdi.