Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin sır ölümünün üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye'de bazı önemli isimlerin peş peşe yaşamını yitirdiği ve "karanlık yıl" olarak anılan 1993'te, 44 yaşında vefat eden Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak biliniyordu.

Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere, 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sadece Kahveci çiftinin oğulları Cihan Kahveci sağ kurtuldu.

Yaşama veda ettiğinde 44 yaşında olan Adnan Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak biliniyordu.