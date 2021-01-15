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Kadın polis özel harekattan nefes kesen tatbikat

İçişleri Bakanı ’de ilk kez, 500 kadın özel harekat polisinin mezun edileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. ’nda bugün yapılan gösteriyle kadın polisler mezun oldu. Nefes kesen gösteri 'den canlı yayınla ekrana geldi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Kadın polis özel harekattan nefes kesen tatbikat

Ankara 'nda eğitim gören 500 kadın özel harekat polisi bugün yapılan törenle mezun oldu.

İçişleri Bakanı , dün sosyal medya hesabından 'de ilk kez 500 kadın özel harekat polisinin mezun edileceğini duyurmuştu.

25. dönem mezunları bugün gerçekleştirilen nefes kesen gösteriyle mezun oldu. Kadın özel harekat polislerinin nesef kesen tatbikat anları ise ekranından canlı yayınladı.

İşte o anlar;

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