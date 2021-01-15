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Kadın polis özel harekattan nefes kesen tatbikat

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 17:20
Güncelleme:15.01.2021 17:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’de ilk kez, 500 kadın özel harekat polisinin mezun edileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda bugün yapılan gösteriyle kadın polisler mezun oldu. Nefes kesen gösteri A Haber'den canlı yayınla ekrana geldi. İşte o anlar...

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda eğitim gören 500 kadın özel harekat polisi bugün yapılan törenle mezun oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından Türkiye'de ilk kez 500 kadın özel harekat polisinin mezun edileceğini duyurmuştu.

25. dönem mezunları bugün gerçekleştirilen nefes kesen gösteriyle mezun oldu. Kadın özel harekat polislerinin nesef kesen tatbikat anları ise A Haber ekranından canlı yayınladı.

İşte o anlar;

Kadın polislerden nefes kesen gösteri
Kadın polislerden nefes kesen gösteri
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