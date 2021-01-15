Akşener açıkladı! Özdağ ihraç edilecek mi?

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Haber'in "Ümit Özdağ partiden ihraç edilecek mi?" sorusuna cevap verdi

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 17:44
Güncelleme:15.01.2021 18:08
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, A Haber'in sorusuna cevap verdi. Partisinden daha önce ihraç edilen ve yargı kararı sonra yeniden partiye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili 'yeniden ihraç süreci başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın yargı kararı sonrası yeniden partiye dönmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Akşener, Özdağ ile ilgili 'yeniden ihracına ilişkin soruşturma başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Akşener, A Haber'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Şu an itibariyle bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Parti olarak karar vereceğiz. Saha çalışmaların olması sebebiyle henüz arkadaşlarımla konuyla ilgili konuşmadık. Yeniden ihraç yoluyla ilgili birlikte görüşüp karar vereceğiz.

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