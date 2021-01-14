Tevhide Güneri yıllar sonra A Haber'de konuştu: Başörtüm nedeniyle hor görüldüm

Güneri, "Burada sadece Fikri Sağlar dememek lazım. Bu bir zihniyet meselesi, bu zihniyetin yıkılması lazım." diyerek tepkisini dile getirdi.

2007 yılında yaşananların kendisini çok derinden etkilediğini söyledi. Güneri, "Ben sadece yazı yazdım öğretmen olmak istediğimi dile getirdim. Nasıl olurda insanlar kılık-kıyafet yüzünden yargılanabilir. Günümüzde kadına şiddetin arttığı şu dönemde "bu başörtülü bir kadın" demek başörtüsü üzerinde ayrım yapmak doğru mu? Bu da bir şiddet olmuyor mu? Nasıl oluyorda böyle bir söylemde bulunabiliyorlar? Sözde eşitlik hakkını en iyi onlar bilirler!