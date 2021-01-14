Tevhide Güneri yıllar sonra A Haber'de konuştu: Başörtüm nedeniyle hor görüldüm

2007'de öğretmenler gününde Adana Kozan'da düzenlenen yarışmada birinci oldu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tevhide Güneri... Başörtülü olduğu gerekçesiyle ödülünü almak için çıktığı kürsüden indirilmişti ve o skandal görüntüler hafızalara kazınmıştı. O isim yıllar sonra yaşadıklarını A Haber'e anlattı. "16 yaşında başörtüm nedeniyle hor görüldüm" diyen Güneri, yaşadığı travmayı halen atlatamadığını ve o zihniyetin günümüzde de var olduğunu söyledi.

Lise yıllarında yaşadığı insanlık dışı muameleyi unutamayan üzerinden yıllar geçse de o travmayı atlayamadan Tevhide Güneri A Haber'e konuştu. Güneri yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

2007 yılında henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken, kompozisyon yarışmasında birincilik ödülümü almak için kürsüye çıkmıştım başörtüm nedeniyle beni kürsüden indirdiler. Tarihe baktığımızda 28 Şubat öncesinde ve sonasında yaşanan birçok başörtüsü olayını görmekteyiz. Günümüze geldiğimizde halen bu zihniyetin izlerini görmekteyiz.

"BU BİR ZİHNİYET MESELESİ"

Tevhide Güneri, CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var." sözlerine de tepki gösterdi.

Güneri, "Burada sadece Fikri Sağlar dememek lazım. Bu bir zihniyet meselesi, bu zihniyetin yıkılması lazım." diyerek tepkisini dile getirdi.

2007 yılında yaşananların kendisini çok derinden etkilediğini söyledi. Güneri, "Ben sadece yazı yazdım öğretmen olmak istediğimi dile getirdim. Nasıl olurda insanlar kılık-kıyafet yüzünden yargılanabilir. Günümüzde kadına şiddetin arttığı şu dönemde "bu başörtülü bir kadın" demek başörtüsü üzerinde ayrım yapmak doğru mu? Bu da bir şiddet olmuyor mu? Nasıl oluyorda böyle bir söylemde bulunabiliyorlar? Sözde eşitlik hakkını en iyi onlar bilirler!

Güneri, "Başörtülü insanlara karşı maalesef toplumda bir ön yargı oluşturdular. Ben halen bir topluma girdiğimde birilerine bana bir şey diyecek mi diye bakıyorum. Zaman değişti, mekan değiştir, senaryolar ve oyuncular değişiyor ancak bu zihniyet değişmiyor! Halk arasında böyle bir ayrım yok kalmadı. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Bizim sorunsuz olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızdan rahatsız olan insanlar bu sorunları çıkarıyor." diyerek tepkisini dile getirdi.