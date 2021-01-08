Çünkü şu anda Senegal Limanı'na o kadar çok dışarıdan alım yapılıyor ki geliyor bu malzemeler, bunlar da bu ülkedeki dövizin dışarıya alım karşılığı gitmesi dolayısıyla yerinde üretime önem veriliyor.

"TÜRKİYE AÇISINDAN HENÜZ ÇOK DÜŞÜK SEVİYE AMA..."

Bizim iş adamlarımızın da bu anlamda ciddi atılımları var. Bunun sadece Senegal'le kalmaması çevre ülkelerde de devam etmesi gerekiyor. Türkiye'nin son 30 yıldır Afrika ile ilişkileri çok ciddi bir hamleler zinciri halinde devam ediyor.