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Haberler Özel Haber Haberleri SON DAKİKA | Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas A Haber’e konuştu! Türkiye'ye flaş Senegal ve Afrika çağrısı: "Çok ciddi fırsatlar var"

SON DAKİKA | Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas A Haber’e konuştu! Türkiye'ye flaş Senegal ve Afrika çağrısı: "Çok ciddi fırsatlar var"

'nin Büyükelçisi , ’e konuştu. Kavas, Türkiye-- ilişkileri hakkında mesajlar verdi. Senegal bağlamında Afrika’daki öneme dikkat çeken Ahmet Kavas, “Bizim iş adamlarımızın ciddi atılımları var. Bunun sadece Senegal’le kalmaması çevre ülkelerde de devam etmesi gerekiyor. Türkiye’nin son 30 yıldır Afrika ile ilişkileri çok ciddi bir hamleler zinciri halinde devam ediyor. Biz 1 milyar doları bile bulmayan bir süreci son 20 yılda şimdilerde ifade edilen rakamlar 25 milyar dolar civarında. Bu Türkiye açısından henüz çok düşük bir seviye ama geçmişle kıyas ettiğimizde.” dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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İşte Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas'ın A Haber'e yaptığı o açıklamalar…

"O GÜN VE ŞİMDİKİ TÜRKİYE-SENEGAL İLİŞKİLERİ ARASINDA ÇOK FARK VAR"

1993 yılında ilk defa gelmiştim. 27-28 sene oldu yaklaşık. O gün ve şimdiki - ilişkileri arasında çok fark var. O yıllarda sadece diplomatik bir misyonumuz vardı 1962'de açılmış. Ancak şuanda burada çok sayıda şirketimiz, ciddi yatırımlarımız, vatandaşlarımız var. Aynı zamanda Türkiye'de sayıları birkaç bini bulan Senegalli öğrenci, çalışan kimseler ve iş adamları devamlı Türkiye'ye gidip geliyorlar.

"ÇOK CİDDİ İMKANLAR VE FIRSATLAR VAR"

Buraya haftanın neredeyse her günü uçak seferleri devam ediyor 22 Temmuz'dan itibaren. Senegal Türkiye'nin 4'te biri kadar ancak bölgesinin okyanus kıyılasındaki en önlemli şehri ve buraya bağlantılı demir yolu ile iç kısımlara devam eden bir irtibat var. Batı 'da Senegal özelinden hareketle ve çevre ülkelerde gelecek için çok ciddi imkanlar ve fırsatlar var.

Bu fırsatlar sadece bölgenin genç ve dinamik nüfusu değil aynı zamanda bu bölgedeki kaynakların, yeraltı kaynakları kadar aslında her türlü tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere gelecekte yatırımların da burada daha çok mamul madde sektörüne kayması bekleniyor.

Çünkü şu anda 'na o kadar çok dışarıdan alım yapılıyor ki geliyor bu malzemeler, bunlar da bu ülkedeki dövizin dışarıya alım karşılığı gitmesi dolayısıyla yerinde üretime önem veriliyor.

SON DAKİKA | Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas A Haber’e konuştu! Türkiye'ye flaş Senegal ve Afrika çağrısı: Çok ciddi fırsatlar var SON DAKİKA | DAKAR BÜYÜKELÇİSİ AHMET KAVAS A HABER’E KONUŞTU! TÜRKİYE'YE FLAŞ SENEGAL VE AFRİKA ÇAĞRISI: "ÇOK CİDDİ FIRSATLAR VAR"

"TÜRKİYE AÇISINDAN HENÜZ ÇOK DÜŞÜK SEVİYE AMA..."

Bizim iş adamlarımızın da bu anlamda ciddi atılımları var. Bunun sadece Senegal'le kalmaması çevre ülkelerde de devam etmesi gerekiyor. Türkiye'nin son 30 yıldır Afrika ile ilişkileri çok ciddi bir hamleler zinciri halinde devam ediyor.

Biz 1 milyar doları bile bulmayan bir süreci son 20 yılda şimdilerde ifade edilen rakamlar 25 milyar dolar civarında. Bu Türkiye açısından henüz çok düşük bir seviye ama geçmişle kıyas ettiğimizde.

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