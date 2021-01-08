A Haber canlı yayınında flaş sözler: Trump Hristiyan teröristleri affedecek!

"TRUMP YASAL OLARAK KENDİSİNE AF ÇIKARABİLİR"

Trump, kendisin için özel af çıkartabilir. Bu ancak federal suçlar için çıkarılabilecek bir af olacaktır. Yasalar Trump'a kendisine federal suçları affedebilecek yasa çıkarma hakkı var ama eyaletler de bu af geçerli olmaz.