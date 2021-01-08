Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

Aşılarla birlikte bağışıklık kazanılması ve doğa yollarla bugüne kadar bağışıklık kazananları da düşünürsek Mayıs ayından sonra yaz aylarının daha olumlu bir giriş yapacağız. Yüz yüze eğitim için salgının seyir hızının düşmesi gerekli. Bununla ilgili tarih vermek zor. Aşıdan sonra ve günlük verileri takip edeceğiz, salgının seyrine göre karar vermek doğru olacaktı.