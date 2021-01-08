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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında yanıtladı

Üyesi Prof. Dr. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durumu canlı yayınında değerlendirdi. Prof. Dr. Gündüz, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kaldırılacak? Aşılar sonrası rahatlama ne zaman olur? sorularına yanıt verdi.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kovid-19 aşılama sürecininde başlamasıyla birlikte bahar aylarının sonuna doğru hissedilir bir şekilde rahatlama görüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

Aşılarla birlikte bağışıklık kazanılması ve doğa yollarla bugüne kadar bağışıklık kazananları da düşünürsek Mayıs ayından sonra yaz aylarının daha olumlu bir giriş yapacağız. Yüz yüze eğitim için salgının seyir hızının düşmesi gerekli. Bununla ilgili tarih vermek zor. Aşıdan sonra ve günlük verileri takip edeceğiz, salgının seyrine göre karar vermek doğru olacaktı.

Prof. Dr. Gündüz çift doz aşı sonrası oluşan koruyu antikorların hastalığı doğal yolla geçirip kazanılmış antikor sevileriyle eşit değerde olduğunu ifade etti.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında yanıtladı YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KISITLAMALAR NE ZAMAN KALDIRILACAK? BİLİM KURULU ÜYESİ A HABER CANLI YAYININDA YANITLADI

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