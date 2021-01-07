ABD'deki kanlı baskın sonrası Trump yargılanabilir! A Haber canlı yayınında flaş sözler

Yasal anlamda ABD mahkemelerinin Trump'a dava açma ve yarılama imkanları var diyen Pirinççi, "Bunun ortaya çıkaracağı ciddi bir maliyet var. ABD toplumunda on yıllardır süre gelen ve son yıllarda giderek artış gösteren toplumsal kutupsallaşmanın sokağa taşma ihtimali... Trump her ne kadar seçimi kaybetse de Amerikan tarihindeki en fazla oy olarak seçimi kaybeden başkan pozisyonunda... Trump hakkında alınacak bir yargılama kararı, Biden göreve başlasa bile gerginliği yükseltir" ifadelerini kullandı.