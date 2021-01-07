08 Ocak 2021, Cuma
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ABD'deki kanlı baskın sonrası Trump yargılanabilir! A Haber canlı yayınında flaş sözler

'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskın sonrası sular durulmuyor. ve 'ın peş peşe yaptığı açıklamalar... Tansiyonun yükseldiği 'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi... Biden'ın başkanlığının resmiyet kazanması... ABD'de neler oluyor? Trump yaşanan bu son gelişmeler sonrası göre azledilebilir mi? Trump'ın önümüzdeki günlerde yargılanma ihtimali var mı? Tüm bu sorulara canlı yayınına katılan Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. yanıt verdi. Pirinççi, "Yasal olarak Trupm'ın yargılanması önünde hiçbir engel yok. Yargılanabilir" dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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ABD'deki kanlı baskın sonrası Trump yargılanabilir! A Haber canlı yayınında flaş sözler

'de son yaşananlar sonrası neler yaşanıyor? Trump yargılanacak mı? Bundan sonra neler olacak? SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendirdi:

"TRUMP YARGILANABİLİR"

Bundan sonra 'ın geleceği ABD'nin siyasal kutupsallaşmasının nereye doğru evrilmesine bağlı. Trump ile ilgili yargılama yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Şu son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle bilr Trump'ın görevde kalacağı şu 14 gün içerisinden bile dava açılma imkanı ve görevinden azledilme durumu var.

Yasal anlamda ABD mahkemelerinin Trump'a dava açma ve yarılama imkanları var diyen Pirinççi, "Bunun ortaya çıkaracağı ciddi bir maliyet var. ABD toplumunda on yıllardır süre gelen ve son yıllarda giderek artış gösteren toplumsal kutupsallaşmanın sokağa taşma ihtimali... Trump her ne kadar seçimi kaybetse de tarihindeki en fazla oy olarak seçimi kaybeden başkan pozisyonunda... Trump hakkında alınacak bir yargılama kararı, göreve başlasa bile gerginliği yükseltir" ifadelerini kullandı.

ABD'deki kanlı baskın sonrası Trump yargılanabilir! A Haber canlı yayınında flaş sözler ABD'DEKİ KANLI BASKIN SONRASI TRUMP YARGILANABİLİR! A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ SÖZLER

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