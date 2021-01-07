İngiliz siyaset uzmanı Prof. Dr. Corneliu Bjola A Haber'e konuştu: Biden'ı zor günler bekliyor

Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bilgiler söz konusuydu. Twitter ve Facebook bu sürece dahil olma kararı aldılar ki Başkan Trump bu yangını daha da alevlendirmesin! Büyük bir kesimin bundan sonra da seçimlerin çalındığını düşünecek. Trump, sorunsuz bir geçiş olacağını ve başkanlığı devredeceğini açıkladı. Kutuplaşma uzun süredir ABD'de yaşanmakta, politikacıların çoğu böyle bir ayrımı normal görüyor ama bu seçimlerde aslında Başkan Trump kaybetti. Politik anlamda bunların bir bedeli olacaktır. Kutuplaşma sorunları ABD halkında vardı ve bu yaşananlardan sonra da devam edecek. Sosyal medya ortadan kaldırılınca çözülmeyecek Trump'ın yerine gelen Biden'ın üzerine kalacak bu sorunlar. 2024 yılında yapılacak seçimlerde Trump yeniden mi sahneye çıkacak? O yüzden Biden'ı zor bir dönem bekliyor. Yapısal problemler çözülmese önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ABD'yi daha da zorlu günler bekliyor.