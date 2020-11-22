CHP’nin ‘mandacı’ söylemleri ne anlama geliyor? Kurtuluş Tayiz A Haber’de değerlendirdi

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, CHP'nin mandacı siyaset yaklaşımıyla ilgili A Haber'de çarpıcı ifadeler kullandı.

Kurtuluş Tayiz'in açıklamaları şu şekilde:

Her şey Biden'ın seçilmesiyle başladı, henüz resmi olarak tescillenmemiş olsa da Türkiye'de muhalefeti harekete geçiren biraz Amerika'daki bu gelişmeler oldu. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 'Biz Amerika'ya ve Avrupa'nın liderlerine, Türkiye'ye demokrasi üzerinden baskı yapmalarını istiyoruz' diye çağrıda bulunmuştu. Hem kendisinin danışmanı hem de CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Ünal Çeviköz de 'Biz gelirsek Kapalı Maraş'tan, S-400'den, Doğu Akdeniz'den ve Suriye'deki davalarımızdan vazgeçeceğiz. Hatta YPG ve onun uzantısı HDP ile de anlaşacağız' diyordu.

100 YIL ÖNCE BİLE BUNLAR KONUŞULMADI!

Bu her şeyden önce 100 yıl önceki günlerde bile manda, himaye arayışı içinde olan kesimler tarafından bile bu kadar kayıtsız, şartsız 'ülkemizi Amerika'ya teslim edeceğiz' kafası yoktu. 100 yıl önce neyi tartışıyorlardı? 'Ülkemizden bu yabancı işgalcileri defedebilecek yardımcı bir müttefik bulabilir miyiz?' diye bir manda, himaye arayışı söz konusuydu. Bugün hiçbir kayıt yok, şart yok, YPG ile anlaşırım, HDP ve PKK ile anlaşırım, Kıbrıs'tan vazgeçerim, Milli Savunmamızdan vazgeçerim, NATO ne istiyorsa onu yaparım. Yani bu kadar kayıtsız, şartsız kendi ülkesinden vazgeçen bir kafa yok.

CHP NEDEN ÜMİTLENDİ?

Peki, niye ümitlendiler, Biden geldi de bunlara meydan mı kalacak? Hayır, yaptıkları bir iki konuşmayla kalırlar. Çünkü Türkiye 100 yıl önce elden ayaktan düştüğü zamanlarda bile bu manda taleplerini reddetti. Millete güvenerek yol aldı, kaldı ki bugün Türkiye gerçekten çok güçlü. Kendi küllerinden doğdu, bölgesel bir güç oldu, küresel bir aktöre dönüştü. Bunu da perdelemeye çalışıyorlar. Öyle Batı'dan gelecek olan desteklerle 'Biz Türkiye'yi çökertiriz, Türkiye'yi kumpasa getiririz. HDP ile anayasa görüşmeleri yapıp bir anda Türkiye'nin anayasasına bir şeyler sokuştururuz.' Bunun sonuç alma ihtimali yok. Şimdi konuşup bir heyecana geldiler ama millet bırakmaz, 100 yıl önce zor şartlarda bile bırakmadılar, bugün bırakma ihtimalleri yok.